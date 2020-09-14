«Гриппу нет!»: жители Ямала прививаются активнее, чем в прошлом году

Фото: www.yanao.ru

На Ямале полным ходом идёт вакцинация от гриппа. С начала кампании привиться от сезонного заболевания пожелали около 40 тысяч человек - это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году.

Иммунизация идёт во всех муниципалитетах. Проводят её вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, которые содержат обновлённые штаммы вирусов.

Фото: www.yanao.ru

В числе первых прививку против гриппа получают пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто много контактирует с людьми на работе – медики, педагоги, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей.

В этом году привить от гриппа планируют 60% населения - более 315 тысяч человек. Среди тех, кто уже прошёл вакцинацию - губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

-В этом году принял однозначное решение поставить прививку, потому что все специалисты говорят, что наложение двух инфекций - сезонного гриппа и коронавируса - могут дать очень неприятный эффект. Вакцина в наших медицинских учреждениях есть, призываю всех прийти на прививку, - сказал глава региона.

При отсутствии противопоказаний детей прививают в образовательных учреждениях, а взрослых - в поликлинике по месту прикрепления. Предварительно записаться можно по телефону колл-центра медицинского учреждения.

Фото: www.yanao.ru

Также для удобства жителей на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: как проходит процедура, сколько времени необходимо на выработку иммунитета, срок действия защиты и многое другое. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить прививку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде школьников и учителей начали прививать от гриппа. В течение двух месяцев медики посетят все учебные учреждения города (подробнее)

На Ямале стартовала прививочная кампания от гриппа. В ближайшее время вакциной будут обеспечены все медицинские организации (подробнее)

В Ноябрьске начали работать мобильные прививочные бригады. Медики выезжают на городские предприятия и организации (подробнее)