В Ноябрьске начали работать мобильные прививочные бригады

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается вакцинация против гриппа. Поставить прививку можно ежедневно с 8:00 до 17:00 в специальном больничном кабинете. При себе необходимо иметь полис, паспорт и СНИЛС. Если перед этим человек перенёс заболевание, то следует пройти осмотр у врача-терапевта.

По словам главы города Алексея Романова, прививку от гриппа сделали уже более двух тысяч человек. Также в Центральной городской больнице организованы мобильные прививочные бригады - врачи выезжают на городские предприятия и организации.

Однако заявку принимают в том случае, если желающих привиться более 20 человек. Заказать мобильную бригаду можно по номеру телефона: 32-18-84.

Кроме того, медики напоминают, что сентябрь - ноябрь являются самым оптимальным временем проведения вакцинации, так как до начала сезона гриппа успевает сформироваться стойкий иммунитет.