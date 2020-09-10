В Салехарде школьников и учителей начали прививать от гриппа

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В Салехарде стартовала прививочная компания. Обезопасить себя от опасного заболевания решили ученики и педагоги школы №1.

-Я считаю, что вакцинация важна каждому человеку, который заботиться о своём здоровье и о здоровье своих близких, - поделилась мнением учитель музыки Юлия Чемакина.

В течение двух месяцев бригада медиков планируют посетить все школы и организации города. Иммунизацию проводят препаратами СОВИГРИПП и Флю-М, содержащими обновлённые штаммы вируса.

Напомним, что в окружную столицу вакцина поступила 7 сентября. Согласно плану, привить необходимо 60% населения.

В числе первых прививку против гриппа получат дети, пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также работники медицины и образования.

По словам врача-терапевта Зои Дудчик, прививаться в любом случае надо, вакцина не защищает от заболеваемости, она защищает от осложнений, то есть человек может переболеть, но в лёгкой форме.

Запись на вакцинацию открыта по следующему номеру: 8 800 350 57 93. Также прививку можно поставить в местной поликлинике с 08:00 до 12:00 и 12:30 до 18:00 При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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