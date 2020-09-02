На Ямале стартовала прививочная кампания от гриппа

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Вакцина от гриппа, рассчитанная на детей и взрослых, уже поступила в семь муниципальных образований Ямала. Прививочная кампания началась в Ноябрьске, Муравленко, Новом Уренгое и Губкинском, а также Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах.

На данный момент в регион доставлено 30% от общего количества вакцины, что составляет 48 480 доз препарата для взрослого населения и 27 691 – для детского.

Согласно плану иммунизации, до конца октября от гриппа следует привить 60% ямальцев, в том числе группы повышенного риска, к которым относятся медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, дети, беременные женщины, пенсионеры и инвалиды.

-Именно вакцинопрофилактика является самым эффективным способом защиты от заболеваний. В этом эпидсезоне очень плотно пересекаются два опасных инфекционных заболевания: коронавирус и грипп. Поэтому самое главное сейчас – поставить прививку и защитить свой организм, - рассказала главный врач окружного центр профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Волова.