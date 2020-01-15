Искупаться на Крещение планируют порядка 15 тысяч ямальцев
Сотрудниками МЧС и задействованными службами ведется активная профилактическая работа с населением по правилам безопасности во время крещенских купаний.
В муниципальных образованиях Ямала в этом году планируется оборудовать 30 крещенских купелей. По предварительным данным, предполагается, что участников, решивших провести таинство купания составит порядка 15 тысяч человек. Напомним, в прошлом году количество участников составило 12125 человек, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Народу будет больше, несмотря на то, что в 2020 году поселок Ямбург и село Ратта не проводят купаний.
Это связано, в первую очередь, с ожидаемой благоприятной погодой, которая в ближайшие дни обещает быть не такой морозной, как обычно в крещенскую неделю. Так, например, в Салехарде прогнозируется -15 градусов в праздничный день.
Жителям и гостям окружной столицы, как и в прошлом году, совершить крещенский обряд купания, можно будет на реке Полябта, вблизи лодочной станции. Также здесь разместят полынью для набора освященной воды, палатки для переодевания и автобус с горячим чаем и выпечкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU