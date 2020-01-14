2020-01-14T15:41:51+03:00
Происшествия

Мошенник придумал для ямальской жертвы новую байку про банк

Аферист выманил 50 тысяч рублей
Анна Полякова
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Мошенник придумал новую байку про банк для ямальской жертвы Фото: pixabay.comМошенник придумал новую байку про банк для ямальской жертвы Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое полицейские проводят проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал доверчивый 49-летний местный житель. Аферист выманил 50 тысяч рублей, придумав новую байку про банк.

10 января мошенник позвонил новоуренгойцу и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил ямальцу, что проходит операция по выявлению сотрудников банка, которые разглашают данные клиентов, и для того, чтобы их вычислить нужно перевести деньги со своей карты на застрахованный от преступных посягательств счет.

Под диктовку незнакомца новоуренгоец у банкомата набрал комбинацию, и после этого с его карты ушли 50 000 рублей. Звонивший перестал выходить на связь, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам, при поступлении сомнительной информации - позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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