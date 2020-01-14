2020-01-14T15:18:30+03:00
Общество

На Крещение в Салехарде для мужчин и женщин подготовят две отдельные проруби

Купания начнутся после 11 утра 19 января
Анна Полякова
Поделиться:
На Крещение в Салехарде для мужчин и женщин подготовят две отдельные проруби Фото: salekhard.orgНа Крещение в Салехарде для мужчин и женщин подготовят две отдельные проруби Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде началась подготовка к христианскому празднику Крещение Господне. По традиции купания начинаются после проведения обряда освещения воды. В этом году окунуться в прорубь можно после 11 утра 19 января и до полуночи.

Как рассказали в администрации ямальской столицы, после праздничной службы в Храме святых апостолов Петра и Павла в 10:30 начнется Крестный ход. Желающие смогут добраться до купели на автобусе, который будет двигаться позади колонны.

Накануне представители салехардских отделений ГИМС и ГО и ЧС определили площадку для проведения обряда, пробурили 5 лунок и обследовали состояние льда. На сегодняшний день река промерзла более чем на 50 сантиметров. Этого достаточно для безопасного пребывания на реке всех участников праздника.

В традиционном месте крещенских купаний будут оборудованы две купели: одна - для мужчин, другая - для женщин, а также прорубь, чтобы набирать святую воду.

Ближе к выходным на льду установят палатки для обогрева, будет проведена электроэнергия. Начиная с 20.00 часов 18 января и до 08 часов 20 января, на месте будут дежурить сотрудники полиции и спасатели.

Отметим, что по маршруту движения участников крестного хода будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках: пересечение ул.Свердлова-Карла Маркса, перекресток ул.Чубынина – ул.Республики, ул.Республики – ул. Мирюгина.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Крещение в Салехарде для мужчин и женщин подготовят две отдельные проруби
Для ямальской санавиации закупили новые медицинские модули
Ямальцы стали чаще обращаться в Заксобрание со своими проблемами
Ямальцам рассказали, как правильно окунуться в крещенскую купель
В Лабытнанги выбирают здание, которое украсят ко Дню Победы граффити
На поддержку туристических проектов Ямал выделил 7 миллионов рублей
ВТБ: тюменцы потратили в новогодние праздники почти 500 млн рублей
Пьяная новоуренгойка познакомилась на улице с мужчинами и лишилась денег
В Тазовском районе назвали водоемы, где оборудуют крещенские купели
Лучшие творческие коллективы Ямала поделят 2 миллиона рублей
Проект обновления бульвара Победы в Лабытнанги отправят на Всероссийский конкурс
В Губкинском открыли «Тропу здоровья»
Ямальская шахматистка сыграла с китаянкой вничью на чемпионате мира
В Салехарде протестировали маршрут первого школьного автобуса
Под видом прокурорских работников ЯНАО действуют мошенники
На набережной Саргина в Тарко-Сале готовятся к крещенским купаниям