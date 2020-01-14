14 Янв. 2020 2020-01-14T15:18:30+03:00

На Крещение в Салехарде для мужчин и женщин подготовят две отдельные проруби Фото: salekhard.org

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В Салехарде началась подготовка к христианскому празднику Крещение Господне. По традиции купания начинаются после проведения обряда освещения воды. В этом году окунуться в прорубь можно после 11 утра 19 января и до полуночи.

Как рассказали в администрации ямальской столицы, после праздничной службы в Храме святых апостолов Петра и Павла в 10:30 начнется Крестный ход. Желающие смогут добраться до купели на автобусе, который будет двигаться позади колонны.

Накануне представители салехардских отделений ГИМС и ГО и ЧС определили площадку для проведения обряда, пробурили 5 лунок и обследовали состояние льда. На сегодняшний день река промерзла более чем на 50 сантиметров. Этого достаточно для безопасного пребывания на реке всех участников праздника.

В традиционном месте крещенских купаний будут оборудованы две купели: одна - для мужчин, другая - для женщин, а также прорубь, чтобы набирать святую воду.

Ближе к выходным на льду установят палатки для обогрева, будет проведена электроэнергия. Начиная с 20.00 часов 18 января и до 08 часов 20 января, на месте будут дежурить сотрудники полиции и спасатели.

Отметим, что по маршруту движения участников крестного хода будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках: пересечение ул.Свердлова-Карла Маркса, перекресток ул.Чубынина – ул.Республики, ул.Республики – ул. Мирюгина.

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ИСТОЧНИК KP.RU