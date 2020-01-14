Ямальцам рассказали, как правильно окунуться в крещенскую купель

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:35:42+03:00

К погружению в прорубь необходимо подойти продуманно и осторожно

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На Ямале 19 января православные будут отмечать Крещение Господне. Верующие северяне смогут окунуться в прорубь. Купели готовят во всех районах ЯНАО. Между тем, спасатели предупреждают, что каждый человек должен сам для себя определить, может ли он в зависимости от физиологического состояния своего организма пройти обряд купания, потому что температура окружающей среды на севере достаточно низкая.

При купании зимой в следует соблюдать следующие правила безопасности. Несмотря на благоприятный эмоциональный настрой к погружению в прорубь необходимо подойти продуманно и осторожно.

Самое главное, что купаться можно только в местах, специально оборудованных для крещенских купаний и проведения обрядов, после прохождения Крестного хода 19 января.

Спасатели советуют перед погружением измерить давление. Купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если давление низкое – судороги и опасность потери сознания в воде.

Перед купанием важно подготовиться не только эмоционально, нужно разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Перед погружением в воду не выпивайте ни капли спиртного, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце.

Идти к купели нужно медленно и внимательно, не забывая, что дорожка может быть скользкой.

Опасно выходить к проруби толпой, лед может иметь разную толщину и находиться на нем нужно с особой осторожностью.

Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в купель, либо окунайтесь с ребенком на руках.

После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета необходимо выпить горячий чай.

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ИСТОЧНИК KP.RU