Устраивают побоища: жители Салехарде не могут заснуть из-за лая бездомных собак под окнами

Бездомный пес Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ямала продолжают жаловаться на полчища бездомных собак, которые собираются в стаи и нападают на людей, при этом в жертвы они выбирают не только взрослых, но и детей. Так, в Надымском районе псы набросились на беззащитного ребенка. Мальчик получил стресс и проходил лечение в больнице. В Ноябрьске стая собак набросилась на женщину во дворе дома. По словам северянки, она едва унесла ноги от оголодавших животных. А в Лабытнанги стаи бездомных собак и вовсе держат в страхе половину города.

Теперь на четвероногих пожаловались жители окружной столицы. Как утверждают салехардцы, по ночам псы устраивают настоящие побоища, из-за чего невозможно заснуть. А поскольку животные постоянно мигрируют из одной части города в другую, то поймать их не так-то просто.

Чтобы придать ситуацию огласке, один из жителей выложил пост в соцсети, вкратце обрисовав ситуацию.

- 12 часов ночи. На Свердлова, д. 21 бегает стая собак, штук 30. С ними вопрос кто-нибудь решать будет? Они по всему городу так шатаются. Рядом школа! Дети ходят! И куча псов лающих! Ловите уже их и закрывайте, - написал разгневанный горожанин.

А через некоторое время в соцсетях появился еще один пост, содержащий видео. Несмотря на темное время суток на кадрах отчетливо видно свора псов, затеявших драку.

В комментариях к постам большинство горожан поддержали авторов, написав, что проблему с бездомными псами действительно пора решать, иначе это может закончиться трагедией, как в соседнем регионе. Также горожане сообщили и о других частях города, где орудуют хвостатые стаи: ул. Губкина - ул. Матросова и ул. Броднева - ул. Подшибякина.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, информация о собаках уже передана для отработки в службу по отлову бездомных животных. Также в мэрии напомнили, что заявки на отлов принимает НО «Дорога домой» по телефону: 89044758988, а также ЕДДС города по номеру: 8 (34922) 4-44-44. Еще можно подать заявку в МКУ «СДЕЗ» по телефону: 8 (34922) 4-19-23 или 8 (34922) 3-32-84.