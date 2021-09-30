«Еле ноги унесла»: в Ноябрьске стая собак набросилась на женщину во дворе дома

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Стая собак.

Жители Ноябрьска продолжают рассказывать в соцсетях о грозных бездомных собаках, разгуливающих по улицам. А иногда псы даже бросаются на людей, которые невольно оказались у них на пути.

Один из таких инцидентов произошел 30 сентября, ранним утром, возле дома №78 по улице Мира.

- Сегодня, в семь утра, на меня налетела стая бездомных собак - около 6-8 особей, при чем три большущие собаки - лают, бросаются - еле ноги унесла. Неужели никто этим не занимается? Где службы по отлову? - вопрошает разгневанная ноябрянка.

В комментариях горожане поделились на два лагеря: одни утверждали, что бездомные псы просто вынуждены выживать, поэтому их агрессия к людям вполне обоснована, а другие же, наоборот, не стремились защищать животных, аргументируя это тем, что они могут напасть на детей или пожилых людей, которые не в состоянии постоять за себя. Также нашли и те, кто предлагал более радикальные меры - усыплять или разбрасывать отраву.

Однако последний вариант не нашли большого отклика у горожан. Инициаторам напомнили, что по закону единственная причина для устранения животного - это неизлечимая болезнь, доставляющая страдания. Если таковая отсутствует, то животное отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, а затем отпускают на волю.

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что отлов собак ведется по заявкам жителей и юридических лиц. Оставит ее можно по телефону: +7-982-173-40-63, а также по круглосуточному номеру МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 35-31-13. Кроме того, заявки принимаются по адресу электронной почты: SVKostyuk@noyabrsk.yanao.ru.