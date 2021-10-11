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Общество11 октября 2021 7:21

Надымские власти выплатили ребенку сто тысяч рублей за нападение стаи собак

Мальчик проходил лечение в больнице
Марина Прохорова
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Надымские власти выплатили ребенку сто тысяч рублей за нападение стаи собак

Надымские власти выплатили ребенку сто тысяч рублей за нападение стаи собак

Фото: Вера Зенина

Власти Надымского района выплатили ребенку, на которого напала стая бездомных собак, моральную компенсацию.

- Установлено, что ребенок пострадал от укусов пяти собак, являющихся бездомными. В результате нападения животных мальчик подвергся эмоциональному стрессу, получил телесные повреждения и проходил стационарное лечение в больнице. Также он был вынужден пройти курс соответствующих вакцинаций и уколов, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Чтобы соблюсти права ребенка, ведомство направило в суд исковое заявление, в котором требовало взыскать с властей компенсацию морального вреда.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав местную администрацию выплатить пострадавшему ребенку сто тысяч рублей.