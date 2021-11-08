У них челлендж: на Ямале стаи собак облюбовали крыши домов и автомобилей для отдыха

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск".

Жители Ноябрьска все чаще выкладывают в соцсетях фото с бездомными собаками, которые ведут себя странным образом. Четвероногие залазят на крыши машин и деревянных домов, устраивая настоящие сборища. При этом животных ничуть не смущает повышенное внимание проходящих мимо людей и реакциях хозяев имущества.

На первом снимке псы облюбовали классику отечественного автопрома - «Волгу». Взгромоздившись на крышу и капот авто, собаки засели с умным видом, наблюдая за происходящим вокруг.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск".

Н автором фото животные не стали размениваться на машину, а сразу забрались на крышу жилой деревяшки. Расположившись поудобней, хвостатые погрузились в свои делая, явно не заботясь о том, что же скажет хозяин дома.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск".

Однако, как выяснилось, подобным пристрастием обладают не только ноябрьские псы. Так, житель Нового Уренгоя выложил в Сеть фото собаки, безмятежно спящей на крыше автомобиля.

Фото: паблик "ЧП | ДТП | Новый Уренгой".

Что толкает животных на столь необычный выбор мест для отдыха - неизвестно. Но сами северяне шутливо предполагают, что собаки возомнили себя голубями или у них такой челлендж.

Напоминаем, что проблема бездомных псов в Ноябрьске стоит довольно остро. Например, в конце сентября стая собак набросилась на женщину во дворе дома. К счастью, горожанке удалось спастись бегством, поэтому она не пострадала. А вот 8-летнему мальчику повезло куда меньше. Его бездомный пес укусил за лицо. Ребенка экстренно доставили в больницу, оказав медицинскую помощь. А порой агрессивная стая может терроризировать целые территории. Именно это произошло в мкр. МК-15, где скопище из шести псов не дает людям спокойно жить.

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что отлов собак ведется по заявкам жителей и юридических лиц. Оставит ее можно по телефону: +7-982-173-40-63, а также по круглосуточному номеру МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 35-31-13. Кроме того, заявки принимаются по адресу электронной почты: SVKostyuk@noyabrsk.yanao.ru.