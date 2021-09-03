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Происшествия3 сентября 2021 13:37

В Ноябрьске собака укусила за лицо 8-летнего мальчика

Ребенка экстренно доставили в больницу
Марина Прохорова
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В Ноябрьске собака укусила за лицо 8-летнего мальчика

В Ноябрьске собака укусила за лицо 8-летнего мальчика

Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске произошел вопиющий случай нападения собаки на ребенка. Изначально информация об этом появилась в одном из городских пабликов, наделав немало шума.

- На дальнем СМП произошло ЧП: 8-летнего ребенка покусала собака, у него рваная рана лица. Известно, что пес был на цепи, возле будки, на частной территории, - сообщили в паблике «Происшествия Ноябрьск».

По словам горожан, мальчик забрался на частную территорию, где подошел к собаке, находящейся на привязи. Скорее всего, он хотел погладить животное, но псу это не понравилось.

Позже данную информацию подтвердили в региональном УМВД. В ведомстве корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что заявление о случившемся поступило из медицинского учреждения, в нем говорилось о мальчике с рваной раной на лице.

- В ходе проверки было установлено, что второклассник проник на частную территорию, огражденную забором, где как раз была собака на привязи. Ребенок подошел к животному, но оно его укусило, - прокомментировали в полиции.