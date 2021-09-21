«Страшно ходить!»: в Ноябрьске стая собак терроризирует жителей целого микрорайона

Фото: "Происшествия Ноябрьск". Стая собак"

Жители Ноябрьска жалуются в соцсетях на стаю собак, разгуливающих в мкр. МК-15.

- Страшно ходить, - пишет один из жителей, прилагая к посту соответствующие фото и видео.

На последнем хорошо видно, как огромные псы несутся друг за другом с диким лаем, от которого закладывает уши.

На фото также можно заметить собак, спокойно разгуливающих по микрорайону. Судя по размеру животных, ноябряне предпочитают лишний раз не попадаться им на пути, поскольку отбиться от такой стаи в случае нападения практически невозможно.

Фото: "Происшествия Ноябрьск".

Фото: "Происшествия Ноябрьск".

В комментариях пользователи полностью поддержали земляка, также пожаловавшись на бездомных животных.

- Это лишь малость показанных четворолапых. По факту их больше в поселке. Несколько раз звонили в отлов, но они бездействуют, - написала Виорика.

А другая жительница рассказала о большом черном псе, который бегает возле школы №3. Собака уже несколько раз нападала на детей, но отловить ее так никто не по попытался. Также девушка уточнила, что животное было нечипированным.

Позже на пост отреагировали представители городской администрации. Власти подробно рассказали, куда необходимо звонить в таких случаях.

- Организация, которая производит отлов безнадзорных животных, не патрулирует город, а выезжает по заявкам жителей. При обнаружении безнадзорного животного необходимо оставить заявку по телефону: +7-982-173-40-63. Также можно звонить по круглосуточному номеру МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»: 35-31-13, - сообщили в ведомстве.