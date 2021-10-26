Коронавирус на Ямале. Последние новости на 26 октября 2021 года: в Салехардской ОКБ открылись кабинеты по выдаче временных медотводов к вакцинации

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли два человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 128 человек, из них 22 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 52 965 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 818 человек, из них 111 находятся в тяжелом состоянии, 25 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется. Однако, несмотря на это, некоторые жители не могут сделать прививку по медицинским показаниям. В связи с этим в Салехардской ОКБ заработали кабинеты по выдаче временных медотводов к вакцинации. Прием осуществляется строго по предварительной записи через колл-центр.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечился 51 человек, с начала пандемии - 50 324.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 37 930 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 387 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 279 573 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 690 человек, с начала пандемии - 7 186 611. Также за сутки зафиксировано 1 069 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.