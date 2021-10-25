Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 октября 2021 года увеличилось на 132 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 132 человека. С начала периода количество заболевших достигло 53 356.

Из общего числа болеющих 906 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 119 из них - в тяжелом состоянии, 26 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 738 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 817. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 120 заражений COVID-19, за весь период - 45 539.

Выздоровел за последние сутки 51 человек, с начала пандемии - 50 324.

За последние сутки в России выявлено 37 930 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 387 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 279 573 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 690 человек, с начала пандемии - 7 186 611. Также за сутки зафиксировано 1 069 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.