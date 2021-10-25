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Здоровье25 октября 2021 7:17

В Салехарде заработали кабинеты по выдаче временных медотводов к вакцинации от коронавируса

Они находятся в городской больнице
Марина Прохорова
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В Салехарде заработали кабинеты по определению временных противопоказаний к вакцинации

В Салехарде заработали кабинеты по определению временных противопоказаний к вакцинации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Салехардской ОКБ заработали кабинеты по выдаче временных медотводов к вакцинации от коронавируса. Как рассказали в медучреждении, прием осуществляется строго по предварительной записи.

Записаться можно по телефону колл-центра: 9-93-97. Затем, к назначенному времени, нужно подойти в кабинет № 118. Режим работы: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Также в больнице напомнили, что прививка временно противопоказана граждан, переболевшим COVID-19 менее полугода назад. Пациент может запросить сертификат о перенесенном заболевании с QR-кодом в личном кабинете на портала Госуслуг, а затем предъявить его работодателю.