На Ямале сфотографировали моржа, приплывшего к берегу Карского моря

Фото из паблика @gazprom_ndm в Instagram

Моржи прибывают на традиционное лежбище у поселка Харасавэй, первого гостя у берегов Карского моря приметили и сфотографировали вахтовые работники нефтегазопромыслового предприятия на минувших выходных.

Фото из паблика @gazprom_ndm в Instagram

У берега Карского моря скопились вахтовики, каждый хотел посмотреть в живой природе настоящего моржа и по возможности сфотографировать его. Наверное, морское млекопитающее вовсе не хотел столько внимания публики. Снимки получились симпатичными и смешными, по этому поводу вахтовики отвесили шутку в корпоративной группе в Instagram.

– То самое чувство, когда ты первый пришел на вечеринку. Первый гость крупнейшего лежбища ластоногих на Ямале, – написали в паблике.

Фото из паблика @gazprom_ndm в Instagram

Лежбище моржей находится на берегу Карского моря, в районе вахтового поселка Харасавэй. Сюда несколько лет подряд приплывают сотни моржей. Годом ранее они прибывали с июля, что намного раньше, чем обычно. Надо сказать, тогда животные были более благосклонны к папарацци.

В 2020 году на ямальском лежбище моржей собралось тысяча морских млекопитающих Фото: Социальные сети

В конце сентября 2020 года к поселку Харасавэй приплыли уже около тысячи моржей. Такое огромное лежбище краснокнижных животных было признано уникальным природным феноменом.

Дополним, в том же паблике вахтовики нередко радуют подписчиков снимками диких животных, которые приближаются к поселку на Крайнем Севере. Например, недавно опубликован пост с белым медведем.

– На Харасавэйском месторождении нередко можно встретить белых медведей. Почти что плюшевых, – пошутили очевидцы.

Фото из паблика @gazprom_ndm в Instagram

«Комсомольская правда» – Ямал» писала, что в сеяхинской тундре начался отлов белых медведей, которые слишком близко подходят к стойбищам, пугая оленеводов. Сотрудники Ямалспаса уже пытались отогнать животных на расстояние, но они все время возвращаются. В связи с этим Российский Центр освоения Арктики решил перевести косолапых к новому месту жительства.

А на прошлой неделе на трассы вышли бурые медведи. Так, автомобилисты встретили медвежье семейство. Люди покормили медвежат, которые помахали им лапами на прощание. Мишуток сопровождала мама-медведица, семейство переходило дорогу по правилам дорожного движения, но остановилось в ответ на призыв людей.