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Общество6 августа 2021 13:15

Белых медведей, захаживающих в оленеводам в сеяхинскую тундру, перевезут на новое место жительства

Животных обездвижат и отправят на вертолете
Марина Прохорова
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Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В сеяхинской тундре начался отлов белых медведей, которые слишком близко подходят к стойбищам, пугая оленеводов. Сотрудники Ямалспаса уже пытались отогнать животных на расстояние, но они все время возвращаются.

В связи с этим Российский Центр освоения Арктики решил перевести косолапых к новому месту жительства.

- Гуляющих поблизости медведей обездвижат без вреда для здоровья и, в сопровождении опытных ветеринарных специалистов, перевезут на вертолете на другую землю. Самцов - на полуостров Явай, а самку с маленькими медвежатами - на остров Неупокоева, - рассказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Также для тундровиков планируют приобрести светозвуковые устройства. В случае приближения опасности с их помощью удастся отпугнуть животных.

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Белых медведей, захаживающих в оленеводам в сеяхинскую тундру, перевезут на новое место жительства
Белых медведей, захаживающих в оленеводам в сеяхинскую тундру, перевезут на новое место жительства
Видео: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети