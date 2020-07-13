На побережье Ямала снова прибыли моржи

13 Июль 2020 2020-07-13T07:53:57+03:00

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На побережье Ямала вновоь начали прибывать моржи в этом году это произошло намного раньше, чем в прошлом. Сейчас морские млекопитающие только начинают собираться на побережье, и их пока немного, - сообщил на своей странице во «ВКонтакте» депутат Госдумы от ЯНАО Владимир Пушкарёв.

Он напомнил, что в прошлом году — в конце сентября — на берег Карского моря, в район вахтового поселка Харасавэй приплыли около тысячи моржей и сформировали огромное лежбище.

Такое огромное лежбище краснокнижных животных было признано уникальным природным феноменом.

ИСТОЧНИК KP.RU