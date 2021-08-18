Трое рабочих умерли из-за взрыва газоконденсата на ямальской нефтеперекачивающей станции, передает СК

Следственный комитет по Надыму возбудил уголовное дело по факту причинения травм рабочим из-за нарушения техники безопасности. Фото: СКР Ямала

Трое из пяти рабочих погибли после хлопка газовоздушной смеси в резервуаре, который случился на территории коммерческой организации ООО «Яргео», что в 40 км от Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа. Хлопок паров в емкости на нефтеперекачивающей станции произошел при проведении ремонтных работ 17 августа.

В результате ЧП пострадало пять рабочих предприятия, их госпитализировали в местную больницу. Сегодня, 18 августа, следственный комитет по Надыму сообщил, что по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Ямал» сообщала, что инцидентом заинтересовалась Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура, которая так же взяла под контроль расследования, начатые Ростехнадзором и государственной инспекцией труда в ЯНАО.

На месте пожарные обнаружили, что огонь повредил резервуар на площади 150 кв. м. Фото: МЧС Ямала

Собственную доследственную проверку организовал СКР Надыма, которые прибыли на место происшествия сразу после пожарных МЧС. Огнеборцы боролись с возгоранием емкости около получаса – огонь повредил резервуар на площади 150 кв. м. После досмотра оперативников места происшествия следователи выяснили новые обстоятельства ЧП.

– Бригада рабочих субподрядной организации, находясь на территории нефтяной перекачивающей станции, расположенной в 40 километрах от города Надыма, выполняла работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара. В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ, произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько человек. Трое пострадавших от полученных телесных повреждений 18 августа скончались в медицинском учреждении, – сообщил Следком Надыма.

Следствие по уголовному делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также правоохранители назначили комплекс судебно-медицинских экспертиз пострадавших.

СПРАВКА КП

ООО «ЯРГЕО» – дочернее общество нефтегазовой компании ПАО «НОВАТЭК», занимается разработкой Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения. Месторождение было запущено в декабре 2015 года и за короткое время было выведено на проектные объемы добычи нефти и газа. На Ярудейском месторождении была построена вся необходимая инфраструктура как для производства, так и для быта.