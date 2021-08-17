Хлопок газовоздушной смеси случился на Ямале вблизи Надыма, пострадавших госпитализировали

Фото: МЧС Ямала

На предприятии в 40 километрах от Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа произошло чрезвычайное происшествие: пять рабочих травмированы в результате хлопка парогазовоздушной смеси (газового конденсата) в металлической емкости.

Детали инцидента сообщает следственный комитет Надыма, который уже проводит доследственную проверку «по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ».

– По данным следствия, 17 августа 2021 года около 11:30 на территории коммерческой организации, расположенной в 40 километрах от города Надыма, при проведении ремонтных работ произошел хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет, – констатировал факты Следком.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Силовики выяснят обстоятельства происшествия и примут на основании проверки процессуальное решение.

Напомним, всего десять дней назад взрыв газа случился в Новом Уренгое, в одной из квартир дома по адресу ул. Молодежная, 7г. Взрывная волна выбила окно, засыпав территорию двора осколками. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и сотрудники «скорой помощи». В момент взрыва частично разрушилась стена дома, поэтому 16 человек были экстренно эвакуированы на улицу. Никто из них не пострадал.