Что случилось при хлопке газовоздушной смеси в резервуаре вблизи Надыма, сообщили спасатели МЧС

Фото: МЧС Ямала

Накануне, 17 августа, в 40 км от Надыма произошло ЧП – на территории ямальской нефтеперекачивающей станции ООО «Яргео» (дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК») случился хлопок паров газовоздушной смеси в одном из резервуаров. С ним работали сотрудники компании, емкость предварительно вывели из эксплуатации в связи ремонтом, однако при взрыве газоконденсата все же пострадало пять человек. Они доставлены в больницу Надыма с травмами.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что доследственную проверку организовал СКР Надыма, а позднее расследованием происшествия занялся Ростехнадзор и государственная инспекция труда в ЯНАО. На контроль этот несчастный случай взяла Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура, организовавшая собственную проверку. Специалисты выяснят, соблюдались ли требования законодательства об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Однако до сих пор было не ясно, что же случилось на станции – не было данных о возгорании. По сообщению МЧС по Надымскому району, звонок на пульт дежурного поступил в 11:10 местного времени 17 августа. Очевидцы сообщили, что на территории ООО «Яргео» произошло возгорание резервуара. На место ЧП выехали девять огнеборцев на двух машинах частной пожарной охраны.

На месте пожарные обнаружили, что огонь повредил резервуар на площади 150 кв. м. В 11:47 пожар ликвидировали. Причина пожара и ущерб устанавливаются.