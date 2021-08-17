Прокуратура и Ростехнадзор проводят расследование по факту хлопка газоконденсата на предприятии вблизи Надыма

Прокуратура проконтролирует расследования Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и государственной инспекцией труда в ЯНАО. Фото: прокуратура Ямала

Аварийная ситуация и несчастный случай на производстве сегодня, 17 августа, случились на ямальской нефтеперекачивающей станции ООО «Яргео», что находится в 40 километрах от города Надыма. Там случился хлопок паров газовоздушной смеси в одном из резервуаров, который предварительно вывели из эксплуатации в связи ремонтом. Пятеро пострадавших сотрудников предприятия доставлены в местную больницу с травмами.

По поручению прокуратуры округа Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой организована проверка. Специалисты выяснят, соблюдались ли требования законодательства об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

– Установлен контроль за ходом и результатами расследования Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и государственной инспекцией труда в ЯНАО причин аварии и несчастного случая на производстве. При наличии оснований органами прокуратуры округа будут приняты меры прокурорского реагирования, – дополнило ведомство.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что детали инцидента выясняет следственный комитет Надыма, который уже проводит доследственную проверку «по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ».

– По данным следствия, 17 августа 2021 года хлопок газоконденсата случился около 11:30 17 августа. Как сообщил следственный комитет Ямала, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, погибших нет. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и принять на основании доследственной проверки процессуальное решение.

СПРАВКА КП

ООО «ЯРГЕО» – дочернее общество нефтегазовой компании ПАО «НОВАТЭК», занимается разработкой Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения. Месторождение было запущено в декабре 2015 года и за короткое время было выведено на проектные объемы добычи нефти и газа. На Ярудейском месторождении была построена вся необходимая инфраструктура как для производства, так и для быта.

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