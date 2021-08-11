«Детского смеха не слышно»: жители Ноябрьска просят вернуть карусели в городской парк

Фото: администрация Ноябрьска. Не все горожане оценили обновленный парк.

Знаменитый Ноябрьск-парк - одна из главных городских достопримечательностей, неожиданно стал причиной раздора между жителями. Поделившись на два лагеря, ноябряне спорят, какой же парк все-таки был лучше - старый или новый? А началось все с поста местной жительницы в паблике «Злой Ноябрянин». Женщину возмутило отсутствие аттракционов, на которых множество лет каталась местная детвора.

- Почему наших детей лишили аттракционов?! Теперь некуда отвести их отдохнуть. Ближайшие парки находятся в Когалыме и Сургуте ?? Ни аквапарка, ни аттракционов, один чердак (развлекательный центр - прим. ред.) остался, но и его закрыли. Примите уже какие-нибудь меры! Смысл от этого детского парка, если покататься не где?, - вопрошает горожанка.

Фото: паблик [ТН] ТИПИЧНЫЙ НОЯБРЬСК

Меньше, чем за сутки, пост набрал более шести тысяч просмотров, вызвав оживленную дискуссию.

- Отличный парк сделали! Не забывайте, что аттракционы нужно содержать! У нас зима длится восемь месяцев в году, это просто нерентабельно, - написал местный житель Антон.

Комментарии горожанина поддержали более ста человек. Ноябряне сошлись во мнении, что аттракционы - не главное. Намного важнее то, что парк стал более ухоженным и подходящим для активного отдыха.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин".

Однако другая часть горожан оказалась абсолютно не рада такому благоустройству.

- Да, парк стал красивее, но какой-то скучный, детского смеха не слышно. Аттракционов точно не хватает. Хоть бы батуты поставили, раз все остальное не рентабельно, - ответила Наталья.

Данное сообщение не осталось незамеченным. У большинства северян оно вызвало теплые воспоминания о старом и добром парке.

- А мне нравились аттракционы. Только батуты в детстве чего стоили, - написала Евгения.

- Сам когда-то был ребенком, и наибольшие впечатления от посещения городских парков получал на аттракционах, - согласился Леонид.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, реконструкция парка была задумана давно, поскольку, несмотря на постоянные обновления, его внешний вид морально устарел.

- Проект обновления этой территории - с современными архитектурными решениями и учетом интересов всех групп населения - выносился на всеобщее голосование, и был одобрен большинством граждан. С самого начала он не предусматривал колесо обозрения и иные электропроводные аттракционы, - сообщили в ведомстве.

Фото: паблик [ТН] ТИПИЧНЫЙ НОЯБРЬСК

СПРАВКА КП

Обновленный Ноябрьск-парк открылся в октябре 2019 года. Его реконструкция началась годом ранее в рамках программы «Комфортная городская среда». А в 2022 году стартует третий этап модернизации объекта. Там появится этнографическая зона «Нум»: природные материалы, экспозиции быта коренных народов, стилизованные детские площадки и гриль-чумы - домики для любителей пожарить шашлык.

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