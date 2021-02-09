В Ноябрьск парке установили дополнительные камеры видеонаблюдения

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьск-парке расширили систему видеонаблюдения: построено около 400 метров оптики и установлено 19 цифровых устройств.

Все новые видеокамеры облачены в специальные защитные кожухи и способны круглосуточно обеспечивать высокое качество изображения при возможных осадках и любом освещении. Несколько устройств оснащены системой видеоаналитики, а две камеры в зоне активных развлечений - голосовым модулем.

Отметим, что новые камеры установлены компанией «Ростелеком» в рамках модернизации системы видеонаблюдения. Сейчас там функционирует 44 цифровых устройства, расположенных по всему периметру зоны отдыха, 25 из них заработали еще в 2019 году. Четыре прибора, закрепленные у входа в парк, оснащены системой видеоаналитики.

-Этот парк с инновационным наполнением - одно из главных и любимейших мест отдыха ноябрян. Проект этой городской зоны отвечает запросам жителей города и современным тенденциям. Он создан с заботой об экологии и, конечно, большая роль здесь отведена безопасности, - сообщили в администрации города.

Например, кроме камер видеонаблюдения на площадке установлено два устройства с системой звукового оповещения. В зону их видимости попадаю канатный городок и часовая башня. В случае нештатной ситуации дежурный диспетчер сможет предупредить гостей парка об опасности при помощи звукового сообщения. Видео поступает в единую диспетчерскую службу города, а уже оттуда, если есть необходимость, в службы немедленного реагирования