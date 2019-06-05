В Ноябрьске демонтируют колесо обозрения

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-05T06:50:12+03:00

С него уже сняли иллюминацию и кабинки

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Одно из главных развлекательных достопримечательностей Ноябрьска – колесо обозрения демонтируют в эти дни в городском парке. Компания «Ноябрьскспецавтотранс» приступила к демонтажу аттракциона. Об этом сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети ВКонтакте.

Ранее специальная комиссия провела экспертизу данного объекта и вынесла вердикт, что аттракцион находится в неисправном состоянии и опасен для горожан.

- Мы получили заключение о состоянии аттракциона. На данном объекте имеются механические и коррозионные повреждения металлоконструкции, повреждены лакокрасочные покрытия опор. Колесо обозрения полностью выработало свой технический ресурс и находится в неисправном состоянии, его ремонт экономически нецелесообразен. Аттракцион необходимо утилизировать, - заявил заместитель начальника «НСАТ» Евгений Денисов.

Напомним, колесо обозрения впервые было установлено в Ноябрьске в 1994 году. Полностью заменили аттракцион в 2006 году, его высота составляла 35 метров.

В настоящее время объект обесточен, уже сняли иллюминацию и кабинки. Подходы к нему перекрыты.

- Уважаемые родители, сейчас началась пора летних каникул. Просим вас поговорить с детьми о безопасности. Объясните, что нахождение на территории реконструкции городского парка, а тем более вблизи демонтажа такого крупного объекта опасно для жизни, - обратил внимание ноябрян Евгений Денисов.

ИСТОЧНИК KP.RU