В Ноябрьске открытие нового парка отметят общегородским праздником

СЕГОДНЯ 06:30 2019-10-10T06:30:36+03:00

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В Ноябрьске 12 октября пройдет большой общегородской праздник в честь начала работы Городского парка культуры и отдыха. Горожан приглашают на открытие к 17.00.

Организаторы мероприятия - управление культуры - пока программу держат в секрете. Но Ноябрян ждет много замечательных сюрпризов, сообщили в администрации города.

За два теплых сезона были проведены масштабные работы. Второй этап реконструкции городского парка, который проходил в рамках реализации программы «Комфортная городская среда», завершен.

Напомним, губернатор ЯНАО во время своей поездки по городам региона в августе оценил преобразования в Городском парке культуры и отдыха Ноябрьск, который тогда был еще на стадии строительства. Он отметил, что парк станет настоящим украшением города.

- Наверное, это будет самый красивый парк на Ямале. Много неудобств он доставил горожанам, писали мне часто об этом в социальных сетях. Видны уже очертания, становится уютнее. Всё предусмотрено для мам с колясками, людей с ограниченными возможностями. Надо его скорее открыть, - делился тогда впечатлениями губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU