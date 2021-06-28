Ямальские соцработники активно вакцинируются от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ямальские соцработники активно вакцинируются от COVID-19. Около 40 % сотрудников окружного департамента соцзащиты населения и 17 подведомственных ему госучреждений уже сделали прививку, а это более 480 человек.

Работники уверены, что такая мера предосторожности особенно необходима в их профессии. Ежедневно соцработники, медицинский персонал и другие сотрудники оказывают услуги детям, пожилым и инвалидам, часть из которых - с ослабленным здоровьем.

- Знаю, что наши сотрудники записывались на прививку через портал госуслуг, это очень удобно. В харпский дом-интернат «Мядико» была приглашена мобильная бригада. Провакцинировали и работников, и подопечных, - рассказала директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

Отметим, что вакцинация на территории округа набирает темп. На сегодняшний день, 28 июня, первым компонентом вакцины привились почти 105 тысяч человек, а около 86 тысяч северян прошли полный курс вакцинации.