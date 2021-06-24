На Ямале пункты вакцинации продлевают работу из-за большого числа желающих привиться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале наблюдается ажиотаж на нескольких пунктах вакцинации, в частности в Культурно-деловом центре Салехарда и новоуренгойском ГДК «Октябрь». Люди приходят на прививку по предварительной записи и вне ее, из-за чего возникают очереди.

Так, вчера, 23 июня, в газовой столице привились сразу 300 человек,а пропускная способность пункта - втрое меньше. В культурно-деловом центре на сегодняшний день выполнено более 250 прививок.

В окружном департаменте здравоохранения незамедлительно отреагировали на ситуацию. В ответ на потребность ямальцев, в салехардском пункте вакцинации продлили режим работы и вдвое увеличили число специалистов, которые осматривают пациентов перед прививкой. Теперь медработники будут принимать желающих в две смены: с 9:00 до 15:00 - в это время задействовано четыре врача, а с 15:00 до 18:00 прием будут вести два врача. Ранее пункт вакцинации работал до 15:00, принимали пациентов три терапевта. Аналогичный режим работы установили в прививочном кабинете Салехардской окружной больнице.

В ГДК «Октябрь» к работе с документами привлекли студентов-медиков, которые проходят практику в больнице. Напоминаем, что в этом пункте поставить первый компонент вакцины можно только по предварительной записи. Такое же требование действует в городской больнице. А вот в ТРЦ «Солнечный» первую прививку можно сделать в порядке живой очереди в выходные дни с 12:00 до 18:00. Всего в пунктах вакцинации работают пять врачей, семь медсестер, шесть медрегистраторов и девять волонтеров.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 97 тысяч северян, а почти 82 тысячи - полностью завершили курс вакцинации.