Фото: администрация Муравленко

Жители Муравленко, привившиеся «ЭпиВакКороной», смогут бесплатно сдать тест на антитела. Такие анализы проводят на базе Центра гигиены и эпидемиологии по адресу: ул. Муравленко, д. 25. Тест-системы предоставил государственный научный центр «Вектор», разработавший вакцину.

Кровь берут строго натощак, а результат известен через двое суток. Отметим, что препаратом «ЭпиВакКорона» в Муравленко привиты более 500 человек.

По мнению врачей, тест на антитела против COVID-19 необходимо сдавать через 42 дня после вакцинации, не ранее. Именно столько времени необходимо организму для иммунного ответа.

Записаться на бесплатное тестирование можно по номеру: 26-9-92.