Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса на Ямале

За продажу и покупку фальшивого сертификата грозит серьезное наказание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на 25 июня 2021, в регионе привились более 97 тысяч человек, почти 82 тысячи поставили оба компонента вакцины. Кроме того, в некоторых пунктах наблюдается настоящий ажиотаж: люди приходят на прививку от ковида по предварительной записи и вне ее, из-за чего возникают очереди.

Однако на ряду с теми, кто желает вакцинироваться, есть и те, кто не собирается делать прививку: кто-то просто боится укола, а кто-то - из-за личных убеждений. При этом некоторые из них начинают искать обходные пути, даже не боясь нарушить закон. Речь идет о покупке фальшивого сертификата о вакцинации.

Как известно, спрос порождает предложение, и в различных мессенджерах все чаще стали появляться вопросы: где купить сертификат о вакцинации на Ямале? Какова цена сертификата о вакцинации на Ямале? Однако за покупку поддельных ковид-справок грозит уголовная ответственность. Привлечь могут как продавца, так и покупателя.

Правда, в регионе подобных случаев зафиксировано не было. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» рассказала старший референт отдела информации и общественных связей УМВД России по ЯНАО, старший лейтенант внутренней службы Мария Минх. По её словам, любая противоправная деятельность в этой сфере находится под контролем. Ведомство ежедневно мониторит СМИ на наличие какой-либо информации о фальшивой вакцинации.

ЧТО ГРОЗИТ ПОКУПАТЕЛЯМ?

Тех, кто решит обойти закон, ждет арест, штраф или общественные работы. Согласно ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», покупателя могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей или в размере его дохода за шесть месяцев, а также арестовать на срок до шести месяцев или назначить обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет.

А ещё владелец поддельной справки попадает под ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». И тут речь идет уже о штрафе в размере 500-700 тысяч рублей, также покупателя могут убрать с должности на два-три года или посадить (отправить на работы) на срок до двух лет.

Если владелец поддельного сертификата заразит кого-то коронавирусом, и человек умрет от осложнений, то сумма штрафа вырастет до двух миллионов рублей или в размере дохода за один-три года, а тюремный срок или принудительные работы - до пяти лет.

ЧТО ГРОЗИТ ПРОДАВЦАМ?

Изготовителей поддельных справок также ждет наказание. Согласно все той же ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», им грозит ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до двух лет, либо арест до шести месяцев.

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