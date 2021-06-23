«Можно праздновать»: ямальским 11-классникам разрешили отметить выпускные на улице

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсетях. Во время праздника необходимо соблюдать все антиковидные меры.

Третья волна коронавируса, накрывшая Ямал, заставила местные власти продлить режим повышенной готовности и ужесточить антиковидные меры, однако не все жители довольны таким решением. Речь идет о родителях выпускников и самих школьниках, которые остались без праздника.

Так, одна из салехардских мам выложила в местных пабликах обращение, именуемое как «Крик души!».

- Родители и выпускники Салехарда обращаются к главе региона Дмитрию Артюхову и главе города Алексею Титовскому с просьбой не лишать нас праздника. Речь не идет об общегородском мероприятии, разрешите отпраздновать в параллелях, в больших помещениях, как положено до 23:00, с соблюдением всех санитарных норм. Позвольте сделать для наших ребят незабываемый праздник, чтобы они запомнили его на всю жизнь, - написала женщина.

Также она добавила, что новость об отмене выпускного пришла за четыре дня до назначенной даты, когда уже все было готово к празднованию, а сами дети хотят собраться всей параллелью, а не отдельно по классам.

Часть горожан поддержала обращение, поскольку, по их мнению, выпускной бывает раз в жизни, а лишать детей этого праздника - не хорошо. Однако нашлись и те, кто выступили против, сославшись на то, что безопасность намного важнее сиюминутных удовольствий.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в региональном департаменте образования, при желании праздник можно организовать на улице, но только до 150 человек. При этом обязательно строгое соблюдение всех правил: социальная дистанция, маски, обеззараживание воздуха и обработка рук.

Добавим, что новые ковид-ограничения вступили в силу с понедельника, 21 июня, и будут действовать до конца лета. Согласно изменениям, принятым в постановлении 29-ПГ, школьникам разрешено провести выпускные только своих классах. При этом родителям необходимо быть в масках и соблюдать необходимо социальную дистанцию в 1,5 метра. А само помещение может быть заполнено лишь на 50 процентов.

Напоминаем, что ранее были отменены общегородские выпускные в Салехарде, Новом Уренгое и Надыме.