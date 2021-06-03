Ноябрянка разыскивает своего «двойника», который сделает прививку от коронавируса по ее паспорту

Горожане отреагировали на данную новость с юмором Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В популярном ямальском паблике «НЕтипичный Ноябрьск» появился весьма необычный пост. Его автора - местная жительница, предлагает большое вознаграждение тому, кто сделает прививку от коронавируса по ее паспорту.

- Ищу женщину для вакцинации по моему паспорту. Требования: славянка, шатенка, треугольное лицо, брови татуаж, острый нос и карие глаза, на вид около 40-45 лет. Сама на себя в паспорте я плохо похожа, потому что подходит возраст его обмена - 45 лет. Поэтому найти схожесть будет не трудно. За это предлагаю очень большое вознаграждение, - написала горожанка.

Также женщина попросила желающих помочь поставить лайк, а далее она свяжется с каждым в личных сообщениях.

Кстати, пост ноябрянка выложила вчера, 2 июня, в 21:36 вечера, а на сегодняшний день его лайкнул уже 31 человек.

Что касается местных жителей, то большинство из них отреагировали на данное предложение с юмором, не восприняв его всерьез.

- Если за кого-то нужно отдохнуть на море, обращайтесь. Пол не важен, замаскируюсь хоть под выдру, - шутит Михаил.

Также горожане предположили, что автор «падка на халяву» и просто хочет выиграть подарок или получить дополнительный выходной.

Однако нашлись и те, кто напомнил ноябрянке об уголовной ответственности. Согласно п. 3 ст. 327 УК РФ, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Также участника преступления могут приговорить к обязательными работами на срок до 480 часов или исправительными работами на срок до двух лет. В худшем случае суд может назначить арест на срок до шести месяцев.