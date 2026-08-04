Фото: администрация Красноселькупского района

Рослесхоз назвал ситуацию с природными пожарами на Ямале одной из самых сложных в стране. Поэтому в регион отправят на подмогу (а также в Томскую область, где обстановка тоже не простая) еще 60 десантников-пожарных.

- В числе регионов со сложной лесопожарной обстановкой - Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Принято решение дополнительно направить в эти регионы 60 десантников-пожарных. Они окажут помощь в тушении возгораний, - заявил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.

На минувшей неделе в ямальских лесах повторно ввели режим ЧС, а губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что количество возгораний и объем охваченных огнем территорий бьют все рекорды последних лет.

- К счастью, пока они все далеко от населенных пунктов и объектов экономики. Но, несмотря на это, из городов и поселков поступают жалобы на запах дыма. Держим ситуацию на контроле. Помимо наших постоянных сил и средств «Ямалспаса» привлекаем межрегиональную поддержку. К нам прибыли спасатели из Иркутска, уже работают коллеги из Архангельской области. Также договорились с нефтегазовыми компаниями, чтобы их сотрудники помогали в борьбе с лесными пожарами. Привлекаем для тушения вертолеты со специальными сливными устройствами, - заключил он.

Причиной столь массового горения стала экстремальная погода: аномально жаркое и сухое лето, отсутствие нормальных дождей. Большинство лесов вспыхнуло от сухих молний во время гроз.

Фото: правительство ЯНАО

Какова ситуация на сегодняшний день?

Во вторник, 4 августа, на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 176 природных пожаров общей площадью 37 928,6 гектара. В тушении участвуют 744 человека, а также четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 10 природных пожаров площадью 337,3 гектара.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 684 природных возгорания. Огонь повредил 104 891,06 гектара территории.

Особый противопожарный режим

С 19 июня по 30 августа на Ямале введен особый противопожарный режим. В этот период жителям запрещается проведение любых пожароопасных работ, связанных с открытым огнем вне специально оборудованных для этого мест: разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора, сельхозпалы, топка печей и котельных установок на твердом топливе. Исключение составляют аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Кроме того, владельцам частных домов настоятельно рекомендуют создать неснижаемый запас воды для тушения возможного возгорания- не менее 200 литров.

За нарушения правил предусмотрены штрафы: для граждан - от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 90 тысяч, а для юридических - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Где узнать о пожарах и куда обращаться?

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

За ситуацией в лесах следят авиация, в том числе беспилотная, наземные группы, видеокамеры дальнего действия системы «Лесохранитель» и спутниковая система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз». Каждый день для оценки ситуации проводятся заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера с участием представителей профильных структур и муниципалитетов.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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