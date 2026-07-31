В ямальских лесах повторно введен режим ЧС из-за пожаров. За последние дни ситуация заметно ухудшилась

Скриншот из видео

В ямальских лесах повторно введен режим ЧС из-за пожаров. Данное решение связано с осложнением обстановки, сообщил глава департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин.

- За последние дни обстановка серьезно осложнилась. Самый напряженный участок для пожарных - Красноселькупский район. Именно там больше половины всех очагов, - произнес он.

Режим ЧС позволяет оперативно привлекать дополнительные силы и средства для тушения возгораний. Основные усилия направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

Напоминаем, что на время действия режима ЧС жителям запрещено ходить в леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Также продолжает действовать особый противопожарный режим.

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

В ямальских лесах повторно введен режим ЧС из-за пожаров

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