Фото: администрация Нового Уренгоя

Аномальная жара до +33 градусов в Арктике и отсутствие дождей стали причиной сильнейших за последние годы лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе. На утро 2 августа в регионе горели леса на площади 26 262,5 га. Самая сложная обстановка складывается в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Тазовском, Приуральском, Пуровском районах. В борьбе с огнём задействовано 680 человек и три вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами. Согласно данным портала ЕКС ЯНАО, на 20 часов местного времени в округе действует 154 пожара на площади 29693,6 гектаров.

Ямальцы и гости региона делятся фото и видео, жалуются на смог от горящих лесов. Где-то отменяются мероприятия и даже закрывают для проезда транспорта трассы из-за дымовой завесы и нулевой видимости в ней. Жителям рекомендуют следить за ситуацией в канале Дороги и транспорт Ямала.

Фото: правительство ЯНАО

- В этом году лето у нас очень жаркое, и, к сожалению, не дождливое. От этого высокая горимость. Мы побьем все рекорды последних лет по количеству пожаров, по объему охваченных территорий. К счастью, пока они все далеко от населенных пунктов, объектов экономики. Тем не менее поступают от наших городов, поселков жалобы на дым в случае сопутствующего ветра. Мы держим на контроле ситуацию. Помимо наших постоянных сил и средств «Ямалспаса», привлекаем межрегиональную поддержку. К нам прибыли спасатели из Иркутска, уже работают коллеги из Архангельской области. Как ни странно, но по стране самые активные пожары сейчас на севере. Это наш регион, север Красноярского края, Якутия... Также договорились с нефтегазовыми компаниями, чтобы они нам передавали сотрудников в усиление в борьбе с лесными пожарами. Ситуация, в целом, контролируемая, но мы достаточно сильно горим сегодня. По следующей неделе есть метеопрогноз по улучшению ситуации, охлаждению температуры и выпадению осадков. Но прогнозы в этом году нестабильные. Мы будем максимально эту группировку усиленную держать. Привлекаем вертолеты для тушения, специальные сливные устройства, – рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов отметил, что больше половины очагов спасатели ликвидируют в первые сутки, а введенный 30 июля режим ЧС регионального характера позволяет оперативно привлекать дополнительные силы для ликвидации возгораний.

Сейчас главная задача у властей и огнеборцев общая: не допустить перехода огня на населённые пункты и объекты экономики. Сейчас на Ямале запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Отметим, что это уже второе введение режима ЧС в лесах в этом сезоне. Первый раз он был введён 23 июня из-за возгораний в заповеднике «Верхне-Тазовском», а затем отменён после стабилизации обстановки.

Фото: пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя

На помощь в борьбе с лесными пожарами накануне прибыло подкрепление почти 100 огнеборцев из Иркутска. Ранее приехали спасатели из Тюмени, Екатеринбурга и Архангельска. Ожидается приезд огнеборцев из Карелии и Свердловской области. Авиакомпания «Ямал» также помогает перебрасывать силы. Тюменская область и Югра отправили дополнительные водосливные устройства, что позволит двукратно увеличить объём сброса воды и тем самым эффективнее бороться с огнём.

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