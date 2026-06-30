Сухие грозы - одна из причин природных пожаров Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На Ямале продолжают бушевать природные пожары: по данным на 8:30 утра 30 июня огонь охватил 17 854 гектара в Пуровском, Красноселькупском, Надымском и Тазовском районах. Это почти в два раза больше, чем сутками ранее.

Почему ситуация ухудшается?

Сегодня на территории Пуровского, Красноселькупского, Надымского и Тазовского районов бушуют 37 природных пожаров общей площадью 17 854 гектара. И это почти в два раза больше, чем сутками ранее: 33 возгорания на 9 379 гектарах.

Как пояснили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, обстановка осложнилась в связи с тем, что пожары возникают из-за сухих гроз на труднодоступных и удаленных территориях.

- Наиболее напряженная обстановка отмечается на юге и юго-востоке региона, то есть в Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах. Там уже более трех недель нет осадков, а в отдельные дни столбики термометров «зашкаливают» выше +30 градусов. Кроме того, именно на эти территории пришелся всплеск сухой грозовой активности, - уточнили в ведомстве.

Фото предоставлено КП

В тушении огня участвуют 414 человек и два вертолета МИ-8 с водосливным устройством.

Помощь из других регионов

Для помощи в тушении лесных пожаров на Ямал прибыли 70 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской и Тюменской областей. Соответствующая просьба поступила от правительства региона.

Так, 29 июня на Ямал отправились 30 работников парашютно-десантной пожарной службы Тюменской авиабазы, Тобольского и Уватского авиаотделений. А 30 июня прошла отправка второй группировки: 50 человек из наземных лесопожарных формирований. Они будут бороться с огнем в границах государственного природного заповедника «Верхне-Тазовский».

- В ямальских лесах действует режим ЧС. К работам привлечены специалисты из разных субъектов страны, мы не можем оставаться в стороне, - прокомментировал отправку специалистов губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отправка команд Авиалесоохраны Свердловской и Тюменской областей

Режим ЧС в лесах

Из-за осложнения обстановки и пожара в заповеднике «Верхне-Тазовский» власти ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Эта мера позволяет привлечь дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возгораний, в том числе на особо охраняемой территории.

Сейчас основные усилия пожарных направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

В связи с введенным режимом ямальцам запрещено посещать леса и разводить костры. Также под запрет попали все виды работ, связанные с применением открытого огня, сваркой и резкой металла, если они проводятся за пределами специально отведенных мест.

Особый противопожарный режим

С 19 июня по 30 августа на Ямале введен особый противопожарный режим. В этот период жителям запрещается проведение любых пожароопасных работ, связанных с открытым огнем вне специально оборудованных для этого мест: разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора, сельхозпалы, топка печей и котельных установок на твердом топливе. Исключение составляют аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Фото предоставлено КП

Кроме того, владельцам частных домов настоятельно рекомендуют создать неснижаемый запас воды - не менее 200 литров - для оперативного тушения возможного возгорания.

За нарушения правил предусмотрены административные штрафы: для граждан - от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 90 тысяч, а для юридических - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Где узнать о пожарах и куда обращаться?

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

За ситуацией в лесах следят авиация, в том числе беспилотная, наземные группы, видеокамеры дальнего действия системы «Лесохранитель» и спутниковая система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз».

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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