На Ямале бушуют 37 природных пожаров: огонь охватил почти 18 тысяч гектаров

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На территории Пуровского, Красноселькупского, Надымского и Тазовского районов бушуют 37 природных пожаров общей площадью 17 854 гектара. Это данные на 8:30 утра 30 июня, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 414 человек и два вертолета МИ-8 с водосливным устройством, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили четыре природных пожара площадью 137 гектаров, а с начала сезона - 222 пожара на площади 33 087,6 гектара. Благодаря оперативным действиям спасателей все они были ликвидированы в первые сутки после обнаружения.

Напоминаем, что сообщить о пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что 25 июня правительство региона ввело режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами. Это позволило привлечь дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возгораний, в том числе на особо охраняемой территории.

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