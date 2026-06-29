Тюменские десантники-пожарные отправились на Ямал для борьбы с природными возгораниями

Фото: Александр Моор

Тюменские десантники-пожарные отправились на Ямал для борьбы с огнем в государственном природном заповеднике «Верхне-Тазовский». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

- В ямальских лесах действует режим ЧС. К работам привлечены специалисты из разных субъектов страны, мы не можем оставаться в стороне, - заключил он.

Тушить пожар будут 30 работников парашютно-десантной пожарной службы Тюменской авиабазы, а также Тобольского и Уватского авиаотделений.

Напоминаем, что 25 июня правительство региона ввело режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами. Это позволило привлечь дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возгораний, в том числе на особо охраняемой территории.

Сообщить о пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

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