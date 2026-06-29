На Ямале бушуют четыре природных пожара: огонь охватил более девяти тысяч гектаров

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На территории Пуровского, Красноселькупского, Надымского и Тазовского районов бушуют четыре природных пожара общей площадью 9 379 гектаров. Это данные на 8:30 утра 29 июня, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 399 человек и вертолет МИ-8 с водосливным устройством, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили десять природных пожаров площадью 1 205,2 гектара, а с начала сезона - 216 пожаров на площади 24 610,6 гектара. Благодаря оперативным действиям спасателей все они были ликвидированы в первые сутки после обнаружения.

Напоминаем, что сообщить о пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что 25 июня правительство региона ввело режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами. Это позволило привлечь дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возгораний, в том числе на особо охраняемой территории.

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