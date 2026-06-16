Фото: администрация Муравленко

Лето - это время, когда хочется вырваться на природу, расслабиться и забыть о городской суете. Традиционно пальму первенства держит пляжный отдых - бархатный песок, жаркое солнце и плескающаяся вода, которая так и манит своей прохладой.

На Севере тоже есть свои пляжи - современные и с водоемами, куда можно окунуться в теплую погоду. Рассказываем, где этим летом ямальцы смогут отдохнуть как на пляжах черноморского побережья - позагорать и искупаться.

Салехард

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде нет разрешенных мест для купания, и даже берег реки Полябта таковым не является. Здесь горожане могут расслабиться, позагорать на бархатном песке, а с недавних пор еще и сыграть в волейбол. В минувшие выходные, благодаря отличной погоде, спортплощадка уже успела принять первых игроков.

Новый Уренгой

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое также нет пляжей, где можно искупаться, но есть шесть зон отдыха у воды. Вот они:

- берег реки Седэяха (улица Ватолина в районе православного храма);

- зона отдыха 25-летия УТПС (берег реки Седэяха в районе улицы имени В.Я. Петуха);

- Северная коммунальная зона (район моста через реку Евояха);

- район моста через реку Седэяха (Западная магистраль);

- левый берег реки Седэяха (в районе улицы 70-летия Октября);

- район детского сада «Теремок» и правого берега реки Томчаруяха.

Кстати, уже этим летом место отдыха на улица В.Я. Петуха заметно преобразится. Здесь появятся мангальные зоны и расширится территория для парковки автомобилей.

Ноябрьск

Фото: администрация Ноябрьска

А вот жителям Ноябрьске повезло - у них есть место для купания. Окунуться в прохладную воду можно на озере Светлое, причем уже с 20 июня - с этой даты стартует купальный сезон.

В преддверии сезона водолазы обследовали акваторию пляжа, а управление городского хозяйства убрало территорию. Также на пляже установили душевые кабинки, биотуалеты, контейнеры для сбора мусора и урны.

Непосредственно с 20 июня на пляже начнут дежурить спасатели и медики скорой помощи.

Губкинский

Фото: администрация Губкинского

Жители Губкинского могут окунуться в воду на пляже напротив 6-го микрорайона - это единственное разрешенное место для купания в городе. Его обустройство завершилось в прошлом году: здесь есть мангалы, беседки, лежаки, зонты, спортивные и детские площадки.

Пока что заходить в воду небезопасно: за зиму в реке могли оказаться бутылки, коряги, острые металлические предметы и не только. Убрать все это предстоит волазам.

Муравленко

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко купальный сезон откроется 20 июня. Горожане смогут плавать только в озере на территории городского парка - в остальных купание строго запрещено.

Для комфорта и безопасности муравленковцев на пляже будут дежурить спасатели.

Надым

Фото: администрация Надымского района

Надымчане могут отдохнуть на берегу озера Янтарное, но не искупаться - заходить в воду нельзя. Здесь есть шезлонги, раздевалки и беседки под навесами из экологичных материалов, зона для игры в пляжный волейбол.

Кроме того, для удобства жителей на пляже обустроили деревянные тропинки, а для безопасности - установили современную систему видеонаблюдения.

Тарко-Сале

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале купальный сезон стартует 19 июня: окунуться в прохладную воду можно будет на городском пляже в парке «Прибрежный». Водолазы очистили дно реки, а пробы воды прошли необходимые проверки.

После открытия на пляже будут дежурить профессиональные спасатели.

Правила поведения купания в воде!

1. Купайтесь только в специально оборудованных местах - на пляжах, которые прошли проверку, и где дежурят спасатели с медицинским персоналом.

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения - спиртное блокирует нормальную деятельность головного мозга.

3. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах - это опасно из-за риска удариться о грунт, коряги, сваи и другие опасные предметы.

4. Не заплывайте далеко за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания.

5. Не подплывайте близко к идущим судам, катерам, гидроциклам и другим плавсредствам - вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

6. Не устраивайте игр в воде: не подплывайте под купающихся, не «топите» других, не подавайте ложных сигналов бедствия.

7. Плавайте на надувных матрасах, кругах и игрушках очень внимательно - ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлеснуть.

8. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, где нет буйкового ограждения, а также в его границах.

9. Не оставляйте детей без присмотра возле воды - они могут оступиться, упасть, захлебнуться или попасть в яму.

10. В воде следует находиться не более 10–15 минут - при переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

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