В Новом Уренгое зона отдыха на улица В.Я. Петуха станет комфортней: появятся мангалы и расширят парковку

Фото: администрация Нового Уренгоя

Для новоуренгойцев, планирующих провести лето в городе, есть хорошая новость: место отдыха на улица В.Я. Петуха заметно преобразится. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Известно, что здесь появятся мангальные зоны и расширится место для парковки автомобилей.

Обращаем внимание отдыхающих, что на площадке установлены контейнеры для мусора, и все отходы нужно оставлять только в них.

- Давайте беречь природу города, в котором мы живем, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое началось благоустройство второго этапа уникального «Яха-парка». После окончания работ на территории появятся смотровая площадка и перголы, добавятся почти два километра прогулочных дорожек. Главная задача - создать не только аутентичное место для отдыха, но и сохранить уникальный природный рельеф, не нарушить уникальность экосистемы.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.