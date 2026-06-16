Фото: администрация Салехарда

Жителям Салехарда напомнили о запрете купания в реке Полябта. Особенно это актуально сейчас, с наступлением жарких дней.

В Салехарде по прогнозу - жаркая погода. Особой популярностью у горожан пользуется зона отдыха на берегу реки Полябта. Вот только спасаться от жары купанием здесь не стоит: официально пляж не оборудован для плавания, и санитарные нормы воды оставляют желать лучшего, - говорится в сообщении.

Но, несмотря на установленные предупреждающие знаки, желающие поплавать все равно находятся. Хотя ценой этого может стать собственная жизнь.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают простые, но жизненно важные правила: не игнорируйте запреты, не теряйте бдительность и ни в коем случае не употребляйте алкоголь во время отдыха у воды.

Также спасатели обращаются к родителям с убедительной просьбой: поговорите с детьми и объясните им, что купаться в необорудованных местах строго запрещено.

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