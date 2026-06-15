Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на берегу реки Полябта появились места для игры в волейбол. Об этом сообщили в городской администрации.

Сетки натянули в зоне отдыха с бархатным песком и прекрасным видом на воду. В минувшие выходные, благодаря отличной погоде, площадка уже успела принять первых игроков.

- Приглашаем всех желающих присоединиться к играм в волейбол! Приходите с друзьями, семьей или найдите команду прямо на месте, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде во дворе дома №9 по улице Мира появилась детская площадка с горками, качелями, лазалками и интерактивными элементами. Ее установили в рамках программы «Мой двор».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.