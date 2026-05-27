Власти Тарко-Сале продолжают неустанно сдерживает натиск стихии: всю ночь вода подступала к дальним дачам, но добраться до них так и не смогла. По словам главы района Кирилла Трапезникова, подъем наблюдался до семи утра, поэтому спецслужбы всю ночь укрепляли откосы и подсыпали песок.

- Сейчас ситуация стабилизировалась - вода спадает. Рассчитываем, что дальше она пойдет естественным путем, и нагрузка на насыпь снизится, - добавил он.

По реке Пяку-Пур тоже есть снижение: с 20:00 вчерашнего дня и до 8:00 сегодняшнего утра уровень воды упал на 16 сантиметров. В промышленной зоне, районе гаражей, «Автодома» и снежного полигона вода также уходит.

Тем не менее режим повышенной готовности продолжает действует. Все службы остаются на местах.

Кроме того, продолжается мониторинг водной ситуации с помощью БПЛА «Лунь-20». Сегодня он пролетит от Уренгоя до Тарко-Сале, вдоль акватории реки Пякупур, чтобы оценить ледовую обстановку.

Если в Тарко-Сале пик паводка уже пройден, в Уренгое только готовятся к нему. Накануне Кирилл Трапезников лично посетил поселок и встретился с его главой Олегом Якимовым, который доложил текущую обстановку. А затем он смотрел береговую насыпь протяженностью более километра - такие укрепления хорошо показали себя во время прошлогоднего паводка.

- Глава Уренгоя Олег Якимов доложил текущую обстановку. Подъем уровня воды есть, но незначительный. Подвижек по ледоходу пока не наблюдается, - сказал Кирилл Трапезников.

Напоминаем, что вчера в Уренгое также ввели режим повышенной готовности.

