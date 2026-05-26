Жителям Тарко-Сале снова разрешили гулять в парке «Прибрежный»

В Тарко-Сале стабилизируется ситуация с паводком. Об этом сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

- Еще вчера во время мониторинга подтопленных территорий сохранялись холодный ветер и дождь, а уровень воды продолжал расти. Сегодня погода улучшилась, и ситуация начала стабилизироваться, - сказал он.

Значительно снизился уровень воды в районе улицы Труда. Наблюдается положительная динамика в парке «Прибрежный» - ограничения для прогулок в лесном массиве полностью сняты.

При этом режим повышенной готовности продолжает действовать. Оперативные службы ведут постоянный мониторинг паводковой обстановки.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что сегодня в город прибыла спецгруппа по управлению беспилотниками «Лунь-20», которые помогут отслеживать водную ситуацию. Полученная информация будет передаваться сотрудникам «Ямалспаса» для контроля ситуации на труднодоступных территориях.

