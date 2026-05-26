Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале отслеживать водную ситуацию помогают беспилотники «Лунь-20». Сегодня в город прибыла спецгруппа по их управлению, сообщили в администрации Пуровского района.

Полученная БПЛА информация поможет сотрудникам «Ямалспаса» контролировать ситуацию на труднодоступных территориях.

- Прошу жителей сохранять спокойствие - все полеты проводятся исключительно в рамках противопаводковых мероприятий, - обратился к землякам глава муниципалитета Кирилл Трапезников.

Что касается уровня реки Пяку-Пур, со вчерашнего вечера он снизился почти на полметра. Вода постепенно уходит с улиц Труда, Рябиновая и переулка Рыбацкий, поэтому часть сил и техники перебрасывается в район дач и промышленной зоны, где еще есть риски подтопления.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале из-за подъема реки Пяку-Пур введен режим повышенной готовности.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.