Из-за подъема реки Пяку-Пур в Тарко-Сале введен режим повышенной готовности

В Тарко-Сале ввели режим повышенной готовности. Причина этого - резкий подъем уровня воды в реке Пяку-Пур: на вечер 24 мая он составлял 980 сантиметров при критическом в 1 020 сантиметров, сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

С утра он провел заседание КЧС, во время которого были определены задачи на сегодняшний день.

Сейчас уровень повышения воды отмечен на нескольких участках, в том числе на улицах Труда и Рябиновая. Также под угрозой - промышленная зона и территория со стороны аэропорта. Речи о масштабном подтоплении нет!

Все службы работают в усиленном режиме. Сил и средств хватает.

- Просьба ко всем - без паники. Обо всем буду информировать оперативно. Контролирую всю ситуацию, принимаем необходимые меры, - обратился к землякам Кирилл Трапезников.

