Происшествия26 мая 2026 11:18

Вода подбирается к промзоне и дачам: жителей Тарко-Сале просят срочно убрать машины и имущество из зоны подтопленияфото

Вера ЗЕНИНА
Фото: администрация Пуровского района

Тарко-Сале неустанно сдерживает натиск стихии: с наступлением ледохода уровень воды в реке Пякупур стремительно вырос, из-за чего был объявлен режим повышенной готовности. На сегодняшний день он составляет примерно 950 сантиметров, что немного ниже вчерашнего показателя. Но пока расслаблять рано - в зоне подтопления находятся районы дач и промзоны.

Уберите транспорт

Особое беспокойство у властей вызывают территория промзоны и дач. Из-за риска подтопления горожан просят отогнать личный транспорт и убрать с улицы все имущество. А особо ценные вещи лучше поднять на верхние полки.

Желтым отмечена территория, которой грозит подтопление

Переброс техники на более важные участки

Со вчерашнего вечера уровень воды в реке Пякупур снизился почти на полметра. Вода постепенно уходит с улиц Труда, Рябиновая и переулка Рыбацкий, поэтому часть сил и техники перебрасывается в район дач и промышленной зоны, где риск подтопления довольно велик.

Чтобы сдержать стихию, всю ночь рабочие отсыпали песком подтопляемые участки.

Фото: администрация Пуровского района

- Всю ночь спецтехника отсыпала несколько подтопляемых участков. Принимают все необходимые меры. Сил и средств для этого достаточно. Мониторинг ситуации и уровня воды ведется постоянно, - прокомментировали в администрации Пуровского района.

Помогут беспилотники

Сегодня в город прибыла спецгруппа по управлению беспилотниками «Лунь-20», которые помогут отслеживать водную ситуацию. Полученная информация будет передаваться сотрудникам «Ямалспаса» для контроля ситуации на труднодоступных территориях.

Фото: администрация Пуровского района

- Прошу жителей сохранять спокойствие - все полеты проводятся исключительно в рамках противопаводковых мероприятий, - обратился к землякам глава муниципалитета Кирилл Трапезников.

Куда звонить?

В связи с режимом повышенной готовности власти напомнили телефоны оперативных и экстренных служб : «Ямалкоммунэнерго», «РСК-Ямал», Центра гигиены и эпидемиологии, Тарко-Салинской ЦРБ. Сотрудники диспетчерских служб ответят на все вопросы жителей.

Фото: администрация Пуровского района

Кроме того, в Тарко-Сале заработала горячая линия, посвященная паводку. Ее сотрудники всегда находятся на связи.

Фото: администрация Пуровского района

Что было сделано ранее?

После масштабного паводка, накрывшего Тарко-Сале в прошлом году, власти предприняли ряд серьезных мер.

Во-первых, на дорогах, ведущих к дачам, уложили водопропускные трубы диаметром один метр и длиной восемнадцать метров. Их функция - отводить воду во время весеннего паводка и сильных дождей.

Во-вторых, на дачных дорогах и близ переулка Рыбацкий проложили более километра противопаводковых насыпей высотой около полутора метров. Это позволило снизить риск затопления в период паводка.

